Укажите словосочетание в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени.(А)растаявший снег(Б) Бегущая по волнам (В) молотый кофе (Г) просмотренный фильм

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Укажите словосочетание в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени.(А)растаявший снег(Б) Бегущая по волнам (В) молотый кофе (Г) просмотренный фильм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант Г: просмотренный фильм (суффикс енн указывает здесь на страдательное причастие)
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