Укажите словосочетание в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени.(А)растаявший снег(Б) Бегущая по волнам (В) молотый кофе (Г) просмотренный фильм

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Укажите словосочетание в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени.(А)растаявший снег(Б) Бегущая по волнам (В) молотый кофе (Г) просмотренный фильм

Автор: Гость