Укажите словосочетание в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени.(А)растаявший снег(Б) Бегущая по волнам (В) молотый кофе (Г) просмотренный фильм
Русский язык
Укажите словосочетание в состав которых входят страдательное причастие прошедшего времени.(А)растаявший снег(Б) Бегущая по волнам (В) молотый кофе (Г) просмотренный фильм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант Г: просмотренный фильм (суффикс енн указывает здесь на страдательное причастие)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за три дня . в первый день было ??родано 40% овощей, во второй 58% остатка. Опредилите массу о...
Математика
Математика
Қазақ тiлi
Қазақ тiлi