Наступили 3 холода и по утрам 2 лужицы3 покрываются хрупким2 ледком4 помогите разоб??ать по цифрам каждое

Гость: Гость:

1 Что сделали? наступили - глагол 2 Н.Ф. наступить; п.п - сов. вид, 2 спр.; н.п. мн.ч. прош. время.3 л. 3. что сделали? Наступили - сказуемое. утрам; утр- корень; ам- окончание 1 Что? лужицы- существительное. 2 Н.ф. лужица; п.п. нарицательное неодушевленное женский род 1 склонение. непостоянные признаки - в именительном падеже.., мн.ч. 3 что лужицы подлежащие хрупкий хруп - корень, к -^и ий- окончание Наступили холода, и по утрам лужицы покрываются хрупким льдом. (повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное [ ], и [ ] наступили - сказуемое, выражено глаголом холода - подлежащие, выражено существительным и- союз по утрам - обстоятельство, выражено существительным. лужицы- подлежащие, выражено существительным покрываются - сказуемое, выражено глаголом хрупким - определение, выражено прилагательным льдом - дополнение, выражено существительным