Как на казахском языке разобрать по падежам слово доп
Қазақ тiлi
Как на казахском языке разобрать по падежам слово доп
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Атау:Доп Илик:Доптын Барыс:Допқа Табыс:Допты Жатыс:Допта шыгыс:Доптан Көмектес:Доппен
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