(не)промерзающий слитно или раздельно?
Русский язык
(не)промерзающий слитно или раздельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непромерзающий пишется слитно
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