Предложение на военную тему. 1 слово если существительное глагол , то глагол сущес??вительное

Русский язык
Предложение на военную тему. 1 слово если существительное глагол , то глагол сущес??вительное
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Автор: Гость
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Гость:
Лётчик сбил 25 самолетов, за что был награждён.
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