Предложение на военную тему. 1 слово если существительное глагол , то глагол сущес??вительное
Русский язык
Предложение на военную тему. 1 слово если существительное глагол , то глагол сущес??вительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лётчик сбил 25 самолетов, за что был награждён.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Ночь побледнела и месяц садится за реку красным серпом спишите предложения расст??вляя пропущенные знаки препинания объясните их постановку обознач...
Русский язык