Разбор слов по составу. Слова вспомогательный, сроднился
Русский язык
Разбор слов по составу. Слова вспомогательный, сроднился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вс - приставка, по- приставка, мог - корень, а - суффикс, тельн - суффикс, ый - окончание. сроднился - с- приставка, родн - корень, и - суффикс, л -суффикс, ся - постфикс.
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