Помогите пожайлусто с физикой тут задача. Мне без дано мне само решение с обьяснение если можно 1) Похд действием постоянной силы 30 Н (ньютон) скорость камня за 0,5 с. увеличилась от 0 до 15 м/с . Вычислите массу камня.
Физика
Помогите пожайлусто с физикой тут задача. Мне без дано мне само решение с обьяснение если можно 1) Похд действием постоянной силы 30 Н (ньютон) скорость камня за 0,5 с. увеличилась от 0 до 15 м/с . Вычислите массу камня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим ускорение: a = (V-Vo)/t = (15-0)/0,5 = 15/0,5 = 30 м/с² Затем массу из формулы F=m*a: m = F/a = 30/30 = 1 килограмм - масса камня (просто считаем по формулам - и всё!)
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