Помогите пожайлусто с физикой тут задача. Мне без дано мне само решение с обьяснение если можно 1) Похд действием постоянной силы 30 Н (ньютон) скорость камня за 0,5 с. увеличилась от 0 до 15 м/с . Вычислите массу камня.

Физика

Помогите пожайлусто с физикой тут задача. Мне без дано мне само решение с обьяснение если можно 1) Похд действием постоянной силы 30 Н (ньютон) скорость камня за 0,5 с. увеличилась от 0 до 15 м/с . Вычислите массу камня.

Автор: Гость