Чему в десятичной системе равны следующие двоичные числа:100001;10000001;100000001;1000000001 мож??о с решением,плиз
Информатика
Чему в десятичной системе равны следующие двоичные числа:100001;10000001;100000001;1000000001 мож??о с решением,плиз
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33, 129, 257, 513. Посмотрите примеры перевода из двоичной сс в десятичную)
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