Халява ребята, Халява. 99 баллов за сочинение... Лингвистическое сочинение на тему: слово "Хамелеон" (навстречу) 10-20 предложений. Надо написать то, что на встречу это может быть предлогом, и так же наречием. ПЖПЖПЖПЖППЖ

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Халява ребята, Халява. 99 баллов за сочинение... Лингвистическое сочинение на тему: слово "Хамелеон" (навстречу) 10-20 предложений. Надо написать то, что на встречу это может быть предлогом, и так же наречием. ПЖПЖПЖПЖППЖ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Навстречу может быть как, предлогом, так и наречием. Во-первых, это слово может отвечать на вопрос "как?", быть определено, как обстоятельство. Тогда "навстречу" - это наречие. Во-вторых, существует также другой вариант лексического значения и правописания этого слова. Существительное с предлогом. Тогда "навстречу" пишется, как "на встречу". Отвечает на вопрос "на что", и определяется, как определение. Также это может быть определено, как обстоятельство, отвечать на вопрос "куда". В-третьих, навстречу также может быть производным предлогом. Писаться раздельное о слов.
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