Характеристика Гринева из повести "Капитанская дочка"

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Петр Гринев - главный герой рассказа. Ему 17 лет он русский дворянин, только что поступивший на военную службу. Одно из основных качеств Гринева – искренность. Он искренен с героями романа и с читателями. Рассказывая и своей жизни, он не стремился приукрасить ее. На кануне дуэли со Швабриным, он взволнован и не скрывает этого: «Признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении». Также прямо и просто говорит он и своем состоянии перед беседой с Пугачевым в день захвата им Белогорской крепости: «Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен». Гринев не скрывает и отрицательных поступков (случай в трактире, во время бурана, в разговоре с Оренбургским генералом). Грубые ошибки искупаются его раскаянием (случай с Савельчем). Дума Гринева еще не очерствела на военной службе, некоторые он сохранил до конца жизни. Он содрогнулся при виде изуродованного башкира, захваченного при распространении Пугачевских листовок. Сильное впечатление производит на него пение Пугачевцев: «Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простая песня о виселице, распеваемая людьми, обреченными виселицею. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, - все потрясало меня каким-то поэтическим ужасом». Гринев не был трусом. Он без колебания принимает вызов на дуэль. Он один из немногих выступает на защиту Белогорской крепости, когда, не смотря на команду коменданта, «оробелый гарнизон не двигается с места». Он возвращается за отставшим Савельичем. Эти поступки также характеризуют Гринева, как человека, способного любить. Гринев не злопамятен, он искренне мирится с Швабриным. Ему не свойственно злорадство. Уезжая из Белогорской крепости, с освобожденной по приказу Пугачева Машей, он видит Швабрина и отворачивается, не желая «торжествовать над униженным врагом». Отличительная черта Гринева – привычка платить добром за добро умением быть благодарным. Отдает Пугачеву свой тулуп, благодарит за спасение Маши.