В треугольника ABC проведена бисектриса AL.Угол ALC равен 112 градусов угол ABC равен 106 градусов .Найдите угол АCB
Алгебра
В треугольника ABC проведена бисектриса AL.Угол ALC равен 112 градусов угол ABC равен 106 градусов .Найдите угол АCB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠ALC-внешний угол ΔABL ∠ALC=∠ABL+∠BAL; ∠BAL=112-106=6(grad) (∠ABL=∠ABC) AL-биссектриса; ∠BAL=∠CAL=6(grad); из ΔACL: ∠A+∠L+∠C=180 ∠ACB=∠C=180-(6+112)=62 Ответ. 62градуса
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