Характеристика річки замбезі

Гость: Гость:

На річці Замбезі, що на півдні материка Африка,знаходиься одне з див природи світового значення-водоспад Вікторія, заввишки 120м. Водоспад у 1855 р. відкрив Давід Лінгвістон і назвав його ім'ям королеви Британії. Коли річка Замбезі повноводна, то об'єм води, що проходить через водоспад Вікторія, настільки, великий, а вода з тако. силою падає вниз, що водяний пил, який піднімається високо вгору, видно на відстані 40 км. Не випадково місцеві жителі називають водоспад "гримлячим димом".