Характерная черта демократического режима: А)конституционное закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной Б)борьба партий за власть В)стабильно высокие доходы граждан Г)Демократические приспособления к власт...

Обществознание

Характерная черта демократического режима: А)конституционное закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной Б)борьба партий за власть В)стабильно высокие доходы граждан Г)Демократические приспособления к властям высшего общества

Автор: Гость