Характерная черта демократического режима: А)конституционное закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной Б)борьба партий за власть В)стабильно высокие доходы граждан Г)Демократические приспособления к власт...

Обществознание
Характерная черта демократического режима: А)конституционное закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной Б)борьба партий за власть В)стабильно высокие доходы граждан Г)Демократические приспособления к властям высшего общества
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борьба партий за власть
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