Характерные признаки для пиявок
Биология
Характерные признаки для пиявок
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Гость:
Черная, скользкая, противная, присосется - кровь не остановишь Передний и задний концы тела пиявок несут присоски. На дне передней располагается ротовое отверстие, ведущее в глотку. У хоботных пиявок (отряд Rhynchobdellida) глотка способна выдвигаться наружу. Присосками пиявка может присасываться к подводным предметам. Она присасывается к ним передним концом, сгибается в дугу, приближается. Впервые я увидела пиявок в Бурятии на озере Челутай.. рано утром солнце вставало а они выползли черные и скользкие на берег и лежали грелись.. Понимаю, что полезные, но не люблю
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