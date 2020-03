Химический элемент азот является восстанови¬телем в реакциях, схемы которых A) CuO + NH3 -gt; Си + N2 + Н2О; Б) NO + Mg -gt; MgO + N2; B) N20 + S -gt; S02 + N2; Г) HN02 + HI -gt; I2 + NO + H20; Д) N02 + KOH + 02 -gt; KNO3 ...

Химия

Химический элемент азот является восстанови¬телем в реакциях, схемы которых A) CuO + NH3 -gt; Си + N2 + Н2О; Б) NO + Mg -gt; MgO + N2; B) N20 + S -gt; S02 + N2; Г) HN02 + HI -gt; I2 + NO + H20; Д) N02 + KOH + 02 -gt; KNO3 + H20.

