Химический элемент азот является восстанови¬телем в реакциях, схемы которых A) CuO + NH3 -gt; Си + N2 + Н2О; Б) NO + Mg -gt; MgO + N2; B) N20 + S -gt; S02 + N2; Г) HN02 + HI -gt; I2 + NO + H20; Д) N02 + KOH + 02 -gt; KNO3 ...

Химия
Химический элемент азот является восстанови¬телем в реакциях, схемы которых A) CuO + NH3 -gt; Си + N2 + Н2О; Б) NO + Mg -gt; MgO + N2; B) N20 + S -gt; S02 + N2; Г) HN02 + HI -gt; I2 + NO + H20; Д) N02 + KOH + 02 -gt; KNO3 + H20.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д. степень окисления от +4 поменялась до +5
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