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Химия 10 класс решительно плиз
Химия
Химия 10 класс решительно плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. 1.c2h6(при температуре)->c2h4+h2 2.c2h4+h2o->c2h5oh 3.c2h5oh+3o2=2co2+3h2o
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