Химия. 8 класс. вычеслите, какое кол-во вещества содержится а) в навеске меди массой 6.4 г б) В порции молекулярного водороода массой 10г. номер 5. 20 баллов дам)

Химия
Химия. 8 класс. вычеслите, какое кол-во вещества содержится а) в навеске меди массой 6.4 г б) В порции молекулярного водороода массой 10г. номер 5. 20 баллов дам)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле определяем количество вещества  меди и водорода п=м(г)/Мг/моль Молярная масса меди = 64г/моль, значит п(Си) = 6,4;г/64г/моль = 0,1моль б) п(Н2) = 10г/2г/моль = 5моль Ответ: количество вещества меди равно 0,1моль; количество вещества водорода 5 моль
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