Химия. 8 класс. вычеслите, какое кол-во вещества содержится а) в навеске меди массой 6.4 г б) В порции молекулярного водороода массой 10г. номер 5. 20 баллов дам)

Химия

Химия. 8 класс. вычеслите, какое кол-во вещества содержится а) в навеске меди массой 6.4 г б) В порции молекулярного водороода массой 10г. номер 5. 20 баллов дам)

Автор: Гость