Хитёр как...... (осёл, индюк, лиса, рыба)
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Хитёр как...... (осёл, индюк, лиса, рыба)
Ответ(ы):
Гость:
Хитёр как ЛИСА... Так как осёл и индюк тупые, а рыба вообще молчит!!!
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