ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО:почему пятая глава названа *загадки в темноте*?помогите умоляю

Литература
ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО:почему пятая глава названа *загадки в темноте*?помогите умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в этой главе, гномы и Бильбо находились в подземельях гоблинов, и там было темно. Бильбо потерял сознание и отстал от гновом. Он набрел на жилье Голлума. И для того , что бы он не съел Бильбо они начали играть в загадки. В итоге, Бильбо остался жив, убежал от Голлума и нашел  кольцо всевластия))
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