Хочешь стать свободным стань рабом закона. эссе на эту тему

Обществознание
Хочешь стать свободным стань рабом закона. эссе на эту тему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первый взгляд, "раб" и "Свобода" совсем не совместимые понятия. А если посмотреть глубже? Хочешь стать СВОБОДНЫМ - стань РАБОМ закона. Как мы все знаем, заключённые в тюрьме не имеют свободу действий, а вы да. Но почему и за что они там сидят? Судя по всему, они нарушили закон. Эти люди могли ещё столько сделать! Да, не поспоришь, что жизнь одна. Нужно много за неё успеть, но не переступать закон! Подумайте, сколько жизней эта ошибка может унести. Не хочешь стать одним из заключённых, лишиться свободы, тогда соблюдай закон!
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