Сколькими нулями заканчивается произведения натуральных чисел 1 2 3 4 5 6 ... 100?

Математика
Сколькими нулями заканчивается произведения натуральных чисел 1 2 3 4 5 6 ... 100?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100. получается 11 нулей.
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