Биссектриса угла А прямоугольника АВСD делит сторону ВС на части 2 см и 6 см. Найдит?? периметр прямоугольника.
Геометрия
Биссектриса угла А прямоугольника АВСD делит сторону ВС на части 2 см и 6 см. Найдит?? периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник состоит из квадрата со сторонами 2см, где биссектриса является его диагональю и прямоугольника. Тогда стороны 2 см и 8см. Тогда периметр 2(2+8)=20 (см)
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