ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ этапов размножения клетки: варианты А).образуется ядерная оболочка,делится цитоплазма. Б).хромосомы делятся на две половинки. В).хромосомы становятся видимыми. Г).хромосомы вскоре расходятся.
Биология
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ этапов размножения клетки: варианты А).образуется ядерная оболочка,делится цитоплазма. Б).хромосомы делятся на две половинки. В).хромосомы становятся видимыми. Г).хромосомы вскоре расходятся.
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Гость:
Ответ. б, а, в, г. как то так...
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