Помогите пожалуйста. Постройте СРОЧНО нужно

Гость: Гость:

14. б7, ч5, б6, м6, м7, ч5. 15. м3+ч4, б3+м3+м3, м3+б3, ч4+б3, ч4+м3. 16. В - верно. а) в, си соль#, ми ре# (а там миb), в, фа# до#, ля до# (а там реb); б) фа ляb (а там соль#), в, в, миb реb (а там до#), в, в, в. 17. Обращение - перенос нижнего звука интервала на октаву вверх или вниз. В результате получается другой интервал, который вместе с первоначальным составляет октаву: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 - сумма цифр интервала и его обращения равна 9. Большие интервалы обращаются в малые, малые в большие, чистые в чистые, увеличенные в уменьшенные, уменьшенные в увеличенные. Пример: ч1-ч8, м2-б7, Правда очень много, извините.