Помогите составить текст на казахском языке про еду
Қазақ тiлi
Помогите составить текст на казахском языке про еду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тамақ . Тамақ дегенде адамның есіне ең бірінші нан түсер. Нан дастарқанның басы. Содан киын барып , шай,алма, ас келер
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