Помогите с сокращением, никак не пойму как это сделать. 5m - m ---------- 5m

Алгебра
Помогите с сокращением, никак не пойму как это сделать. 5m - m ---------- 5m
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