СРОЧНО!!!!!!!! Автобус,находясь от города А на расстоянии 150км движется к нему по прямолинейному шоссе со скоростью 15м/с.Напишите уравнение движения автобуса и постройте график его движения.Систему отсчета связать с городом А
Физика
СРОЧНО!!!!!!!! Автобус,находясь от города А на расстоянии 150км движется к нему по прямолинейному шоссе со скоростью 15м/с.Напишите уравнение движения автобуса и постройте график его движения.Систему отсчета связать с городом А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=150+15t его уравнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Почему история о царевне и семеро богатырях названо сказкой Почему история о царевне и семи богатырях называется сказкой