СРОЧНО!!!!!!!! Автобус,находясь от города А на расстоянии 150км движется к нему по прямолинейному шоссе со скоростью 15м/с.Напишите уравнение движения автобуса и постройте график его движения.Систему отсчета связать с городом А

Физика
СРОЧНО!!!!!!!! Автобус,находясь от города А на расстоянии 150км движется к нему по прямолинейному шоссе со скоростью 15м/с.Напишите уравнение движения автобуса и постройте график его движения.Систему отсчета связать с городом А
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=150+15t его уравнение 
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