СРОЧНО!!!!!!!! Автобус,находясь от города А на расстоянии 150км движется к нему по прямолинейному шоссе со скоростью 15м/с.Напишите уравнение движения автобуса и постройте график его движения.Систему отсчета связать с городом А

Физика

СРОЧНО!!!!!!!! Автобус,находясь от города А на расстоянии 150км движется к нему по прямолинейному шоссе со скоростью 15м/с.Напишите уравнение движения автобуса и постройте график его движения.Систему отсчета связать с городом А

Автор: Гость