ПОМОГИ В КАКОМ ГОДУ-А) основание Москвы. Б) Невская битва В) Ледовое побоище. Буду очень благодарна!
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ПОМОГИ В КАКОМ ГОДУ-А) основание Москвы. Б) Невская битва В) Ледовое побоище. Буду очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Официальная дата основания Москвы — 4 апреля 1147 года, Б)Не́вская би́тва (15 июля 1240) — сражение на реке Неве междуновгородским войском под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском. Александр Ярославич за победу и личную храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский». В)в декабре 1237 года
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