ПОМОГИ В КАКОМ ГОДУ-А) основание Москвы. Б) Невская битва В) Ледовое побоище. Буду очень благодарна!

Гость: Гость:

А)Официальная дата основания Москвы — 4 апреля 1147 года, Б)Не́вская би́тва (15 июля 1240) — сражение на реке Неве междуновгородским войском под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском. Александр Ярославич за победу и личную храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский». В)в декабре 1237 года