Хочу знать, что означает слово "Спасибо"

Русский язык
Хочу знать, что означает слово "Спасибо"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним слова благодорю
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