Особенности солнца краткий ответ

География
Особенности солнца краткий ответ
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Особенность в том, что солнце является единственным источником тепла и света Земли
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