Казахские слова заканчивающие на окончание ны ні ды ді ты ті н жнлательно с переводом заранее спасибо
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Казахские слова заканчивающие на окончание ны ні ды ді ты ті н жнлательно с переводом заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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Падеж Вопросы Окончания Атау септік (именительный)кім? (кто?), не? (что?)нет окончаний Ілік септік (родительный)кімнің? (кого?), ненің? (чего?)-ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің Барыс септік (дательный)кімге? (кому?), неге? (чему?), қайда? (куда?)-ға, -ге; -қа, -ке; -на, -не (3-е лицо); -а, -е (1-е, 2-е лицо) Табыс септік (винительный)кімді? (кого?), нені? (что?)-ны, -ні; -ды, -ді; -ты, -ті; -н (3-е лицо) Жатыс септік (местный)кімде? (у кого?), неде? (у чего?), қайда? (где?)-да, -де; -та, -те; -нда, -нде (3-е лицо) Шығыс септік (исходный)кімнен? (от кого?), неден? (от чего?), қайдан? (откуда), қашаннан? (с каких пор?)-дан, -ден; -тан, -тен; -нан, -нен Көмектес септік (творительный) кіммен? (с кем?), немен? (с чем?),
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