Докажите что система международных отношений в восемнадцатом веке претерпела ва??ные изменения по сравнению с 17 веком

История
Докажите что система международных отношений в восемнадцатом веке претерпела ва??ные изменения по сравнению с 17 веком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 столетия претерпела важные изменения во-первых банной политики стали играть династические браки религиозная причина войны в прошлое главной причиной войны стала борьба за влияние как в Европе так и других континентов в начали развиваться Колониальные государства это была Англия Франция Голландия пыталась конечно Бельгия система международных отношений начала меняться вышедшая из кризиса Российской империи набирал обороты первой четверти 18 столетия стала развития территорий Российской империи начала развиваться благодаря вхождение в состав народов Казахстан начало развиваться хлопчатобумажная промышленность международные отношения изменились до неузнаваемости
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