Найдите длину средней линии трапеции с основаниями 3 см и 6 см
Геометрия
Найдите длину средней линии трапеции с основаниями 3 см и 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L = (3+6)/2 = 4.5 см
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