Краткое выступление. Тема правда лучше лжи
Литература
Краткое выступление. Тема правда лучше лжи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ложь- это грех. Правда (плохая и неплохая)- всегда хорошо. Соврешь один раз- всю жизнь мучится будешь. А правду скажешь на душе будет легко.
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