Математика Сравни Дроби A B не равны нулю
Математика
Математика Сравни Дроби A B не равны нулю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равны Я так считаю если B B тогда равен 1
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