Составьте схемы предложений. 1) Самый весёлый человек в нашем классе Петька. 2) По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами.

Русский язык
Составьте схемы предложений. 1) Самый весёлый человек в нашем классе Петька. 2) По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [ ]. 2) [ ]. осл. П. О.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уменшаемое 12 вычетаемое 4 разность 10
Ответить
Математика
Решить уравнение 2^2x+2^2x+2=5^2x-5
Ответить
Информатика
Определите сколько букв содержит сообщение 101212210102
Ответить
Окружающий мир
Щачем человеку питомцы?
Ответить
Химия
Расположите перечисленные элементы в порядке восзрастания металлических свойст?? -Si,Na,Mg
Ответить