Составьте схемы предложений. 1) Самый весёлый человек в нашем классе Петька. 2) По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами.

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Составьте схемы предложений. 1) Самый весёлый человек в нашем классе Петька. 2) По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами.

Автор: Гость