Уменшаемое 12 вычетаемое 4 разность 10
Математика
Уменшаемое 12 вычетаемое 4 разность 10
Ответ(ы) на вопрос:
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12-4=8 12-2=10 12-1-1=10
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Математика
Математика