Ответьте на вопросы; 1. Какие типы британских колоний были основаны в Северной Ам??рике? Чем они отличались? 2. Что заставило жителей Великобритании и других европейских стран отправляться в опасное путешествие по морю в Амер...

История

Ответьте на вопросы; 1. Какие типы британских колоний были основаны в Северной Ам??рике? Чем они отличались? 2. Что заставило жителей Великобритании и других европейских стран отправляться в опасное путешествие по морю в Америку? 3. Какие факторы способствовали сближению населения североамериканских колоний? 4. Какие формы борьбы против метрополии применяло население североамериканских колоний? Всеобщая история 7 класс 17 параграф; Британские колонии в Северной Америке.

Автор: Гость