Ответьте на вопросы; 1. Какие типы британских колоний были основаны в Северной Ам??рике? Чем они отличались? 2. Что заставило жителей Великобритании и других европейских стран отправляться в опасное путешествие по морю в Амер...
История
Ответьте на вопросы; 1. Какие типы британских колоний были основаны в Северной Ам??рике? Чем они отличались? 2. Что заставило жителей Великобритании и других европейских стран отправляться в опасное путешествие по морю в Америку? 3. Какие факторы способствовали сближению населения североамериканских колоний? 4. Какие формы борьбы против метрополии применяло население североамериканских колоний? Всеобщая история 7 класс 17 параграф; Британские колонии в Северной Америке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 У Англии были колонии с преимущественно белыми переселенцами ,они назывались доминионы и одним из примеров является Канада,доминионам был предоставлен статус самоуправляющихся территорий
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