На базар привезли 32 кг яблок в ящиках по 8 кг каждом а груш на 4 ящика больше сколько ящиков груш привезли на база р

Математика

На базар привезли 32 кг яблок в ящиках по 8 кг каждом а груш на 4 ящика больше сколько ящиков груш привезли на база р

Автор: Гость