На базар привезли 32 кг яблок в ящиках по 8 кг каждом а груш на 4 ящика больше сколько ящиков груш привезли на база р

Математика
На базар привезли 32 кг яблок в ящиках по 8 кг каждом а груш на 4 ящика больше сколько ящиков груш привезли на база р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/8=4 ящика яблок т.к. груш на 4 ящика большето груш 4+4=8 ящиков груш8+4=12 всего 12 ящиков

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