Решите уровнения,срочно пожалуйста

Гость: Гость:

1) ОДЗ у≠0 у²-36=0 (у-6)(у+6)=0 у1=6 у2=-6 2) домнолжим левую и правую часть на 6*8=48 8(5t+2)=6(2t-1) 40t+16=12t-6 28t=-22 t=-22/28=-11/14 3)ОДЗ у≠1, у≠-1 ( (у+3)(у+1)-у(у-1) ) / (у²-1)=8/(у²-1) у²+3у+у+3-у²+у=8 5у=5 у=1 у=1 не подходит по ОДЗ Значит регшений у этого уравнения нет