На заводах газированных вод применяется углекислый газ co2 за заполнения баллона углекислым газом при температуре 0°C и давлении 50 ат потребовалось 9,85 кг газа Определить объем баллона
Физика
На заводах газированных вод применяется углекислый газ co2 за заполнения баллона углекислым газом при температуре 0°C и давлении 50 ат потребовалось 9,85 кг газа Определить объем баллона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t=0°C T=273 K p=50 атм = 50*10⁵ Па m=9,85 кг M (CO₂) = 44*10⁻³ кг/моль ____________ V-? Уравнение Клапейрона-Менделеева: p*V=m*R*T / M V = m*R*T/(p*M) =9,85*8,31*273/(50*10⁵*44*10⁻³) ≈ 0,102 м³ = 100 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Докажите что система международных отношений в восемнадцатом веке претерпела ва??ные изменения по сравнению с 17 веком
Английский язык