На заводах газированных вод применяется углекислый газ co2 за заполнения баллона углекислым газом при температуре 0°C и давлении 50 ат потребовалось 9,85 кг газа Определить объем баллона

Физика

На заводах газированных вод применяется углекислый газ co2 за заполнения баллона углекислым газом при температуре 0°C и давлении 50 ат потребовалось 9,85 кг газа Определить объем баллона

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