Ход военных действий франко-прусской войны

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На первом этапе война со стороны Пруссии носила исторически-прогрессивный характер, поскольку объективно была направлена против попытки Наполеона III воспрепятствовать завершению объединения Германии. Франц. армия, ослабленная колониальными войнами и царившей во всех звеньях государственного аппарата коррупцией, не была готова к войне. После проведения мобилизации французская армия в метрополии на 1 августа насчитывала немногим более 500 тыс. чел., в том числе в действующей Рейнской армии 262 тыс. (к 6 августа – 275 тыс.). Герм. государства мобилизовали свыше 1 млн. чел., в том числе в полевых войсках свыше 690 тыс. Франц. армия уступала герм. по количеству и качеству артиллерийского вооружения. Нем. стальные нарезные пушки с дальностью стрельбы до 3,5 км намного превосходили по своим боевым качествам французские бронзовые орудия. В вооружении пехоты преимущество было на стороне французов. Франц. нарезное игольчатое ружье системы Шаспо было лучше, чем прусские ружья Дрейзе. Сухопутные силы герм. государств превосходили французскую армию по организованности и уровню боевой подготовки личного состава. Французский ВМФ был сильнее ВМФ Пруссии, но не оказал влияния на ход Ф.-п. в.Французское командование, опасаясь затяжной войны, предполагало быстро сосредоточить армию на границе и нанести внезапный удар из района Страсбурга на С.-В. с целью отсечения армий южногерм. государств от войск Северогерманского союза. С начала мобилизации Рейнская армия (8 корпусов) начала развёртывание на широком фронте от Тионвиля до Бельфора. Мобилизация и развёртывание франц. войск шли медленно и неорганизованно. Планы перевозок были нарушены. Войска подходили к границе с опозданием, не имея достаточного количества продовольствия и снаряжения. Наполеон III, взявший на себя командование армией, был вынужден отменить наступление. Герм. план войны, разработанный прусским начальником Генштаба генералом Х. Мольтке Старшим, предусматривал вторжение крупных группировок войск в Эльзас и Лотарингию, разгром франц. армии в приграничных сражениях и наступление на Париж. Мобилизация в Германии прошла организованно, и, используя ж.-д. сеть, герм. командование к 1 августа развернуло на границе с Францией от Трира до Карлсруэ три армии (1-я генерала К. Ф. фон Штейнмеца, 2-я прусского принца Фридриха Карла и 3-я прусского кронпринца Фридриха Вильгельма, их численность к 6 августа соответственно – 96, 228 и 167 тыс. чел.) в составе 10 корпусов. 4 августа герм. войска начали общее наступление, 3-я герм. армия, находившаяся на левом крыле, вторглась в Эльзас. Её авангарды неожиданно атаковали франц. дивизию генерала А. Дуэ у Вейсенбурга и отбросили её, а 6 августа 3-я герм. армия разгромила у Вёрта корпус маршала М. Э. Мак-Магона и вынудила правое крыло франц. войск отступать на Сарбур и далее на Люневиль. В тот же день войска 2-й и 1-й герм. армий нанесли поражение франц. корпусу генерала Ш. О. Фроссара в районе Шпихерн – Форбак и отбросили его к Мецу. Франц. Рейнская армия оказалась расчленённой: три корпуса под командованием маршала Мак-Магона отступали в направлении на Шалон-сюр-Марн, а пять корпусов отошли к Мецу.