Холодная вода похожа на жидкое стекло: сквозь нее весной видно (в)глубь на сорок метров. раскройте скобки и определите часть речи этого слова. заранее спасибо :)
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Холодная вода похожа на жидкое стекло: сквозь нее весной видно (в)глубь на сорок метров. раскройте скобки и определите часть речи этого слова. заранее спасибо :)
Ответ(ы):
Гость:
Холодная вода похожа на жидкое стекло: сквозь нее весной видно вглубь на сорок метров. Вглубь - наречие
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