Напишите небольшое размышление о том, что означает выражение "Сам себе голова". ДА?? 20 БАЛОВ!!!
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Напишите небольшое размышление о том, что означает выражение "Сам себе голова". ДА?? 20 БАЛОВ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Выражение "Сам себе голова" означает, что человек всегда знает, что делает и дает отчет своим действиям. Он слушает только то, что подсказывает ему разум.
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