Мальчик прочитал 3 книги всего в них 653 страниц в первой книге 256 страниц во второй 158 Сколько страниц 3 книги

Математика

Мальчик прочитал 3 книги всего в них 653 страниц в первой книге 256 страниц во второй 158 Сколько страниц 3 книги

Автор: Гость