Мальчик прочитал 3 книги всего в них 653 страниц в первой книге 256 страниц во второй 158 Сколько страниц 3 книги

Математика
Мальчик прочитал 3 книги всего в них 653 страниц в первой книге 256 страниц во второй 158 Сколько страниц 3 книги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
256+158=414(стр.) 653-414=239(стр.) Ответ:в третьей книге 239 страниц.
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