Площадь квадрата равна 64дм найди площадь прямоугольника.периметр которого равен пиремтру квадрата.а ширина на 2 дм меньше стороны квадрата
Математика
Площадь квадрата равна 64дм найди площадь прямоугольника.периметр которого равен пиремтру квадрата.а ширина на 2 дм меньше стороны квадрата
Ответ(ы):
Гость:
64÷2=32 32×4=128 128÷4-2=30 30×(30+2)=960
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