Площадь квадрата равна 64дм найди площадь прямоугольника.периметр которого равен пиремтру квадрата.а ширина на 2 дм меньше стороны квадрата

Математика

Площадь квадрата равна 64дм найди площадь прямоугольника.периметр которого равен пиремтру квадрата.а ширина на 2 дм меньше стороны квадрата

Автор: Гость