Вопрос по вятской шкатулке а эта шкатулочка что надо отвечать
Окружающий мир
Вопрос по вятской шкатулке а эта шкатулочка что надо отвечать
Ответ(ы):
Гость:
Эта шкатулка была красива добра мила умна она было можно сказать толесманом!)
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