Туристы проехали 540 км. 3/5 этого расстояния они проехали на поезде,а остальной путь на катере. Сколько часов они ехали на катере,если он шёл со скоростью 27 км/ч?

Математика

Туристы проехали 540 км. 3/5 этого расстояния они проехали на поезде,а остальной путь на катере. Сколько часов они ехали на катере,если он шёл со скоростью 27 км/ч?

Автор: Гость