Туристы проехали 540 км. 3/5 этого расстояния они проехали на поезде,а остальной путь на катере. Сколько часов они ехали на катере,если он шёл со скоростью 27 км/ч?
Математика
Туристы проехали 540 км. 3/5 этого расстояния они проехали на поезде,а остальной путь на катере. Сколько часов они ехали на катере,если он шёл со скоростью 27 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
540:4=135 км 135:27=5 5 часов
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