5480:40*24+(43305-27203=?
Математика
5480:40*24+(43305-27203=?
Ответ(ы):
Гость:
5480:40*24+(43305-27203)=5480:40*24 + 16102 = 137 * 24 + 16102 = 19390
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