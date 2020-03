Дополни следующие маленькие диалоги глаголами avoir или etre в соответствующей форме. -Nous ... Une guitare. Et too? -Moi, j'... Un saxophone, et mon frere... Des cassettes, des CD francais Et baladeur -Vous ... beaucoup de...

Французский язык

Дополни следующие маленькие диалоги глаголами avoir или etre в соответствующей форме. -Nous ... Une guitare. Et too? -Moi, j'... Un saxophone, et mon frere... Des cassettes, des CD francais Et baladeur -Vous ... beaucoup de CD? -Beaucoupe! Nous ... Une famille qui aime la musique ********* -J'... Une montre Suisse, Un velo anglais, Un appareil photo japonais, Une poupee russe, Un chien alemad Et Un chat Persan. Je ... internotianale! -Ah! C'est vrai.

